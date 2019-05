Junts per Catalunya presenta llista en 25 municipis del Gironès

El castell de Sant Gregori va acollir ahir l'acte de presentació de les candidatures municipals de Junts per Catalunya al Gironès. Durant l'acte, la presidenta comarcal, Fanny Carabellido, va destacar no només la forta implantació de Junts per Catalunya a la comarca, on presenta llista en 25 dels 27 municipis, sinó que també va subratllar l'increment de presència femenina.

«En les passades eleccions municipals només teníem dues dones caps de llista a tota la comarca, aquestes properes municipals hi ha fins a 9 dones valentes i compromeses que encapçalen candidatures: Girona, Salt, Llagostera, Fornells de la Selva, Bordils, Canet d'Adri, Sant Martí de Llémena i Viladasens», va remarcar Carabellido.

La presidenta comarcal també va posar l'accent en la renovació de les candidatures. «Si fem una comparativa amb les eleccions del 2015, només vuit caps de llista repeteixen, la resta són cares noves», va indicar. «Els municipis són la pinya del castell que ha d'aixecar la República. Ells us necessitem per construir un nou país més pròsper, socialment just i potent econòmicament», va afegir.



Cuevillas, present a l'acte

A l'acte també hi van participar els diputats electes al Congrés, Jaume Alonso-Cuevillas i Sergi Miquel. Cuevillas es va mostrar convençut que Carles Puigdemont encapçalarà la llista de la formació a les eleccions europees. Això sí, Cuevillas va donar per fet que la justícia espanyola «dificultarà la campanya» perquè l'expresident és «l'enemic a abatre».

L'advocat de Puigdemont va explicar que els arguments dels vots particulars dels jutges de la Junta Electoral Central (JEC) són «meridians» des d'un punt de vista jurídic, però no descartava que el Suprem optés per «tornar la pilota» al jutjat de Madrid, tal com ha acabat succeint poca estona després.

Cuevillas, però, reconeixia que «la indefinició» de la justícia provocarà «dificultats» a l'hora de fer la campanya electoral, especialment en qüestions logístiques com la impressió de paperetes amb el nom del candidat.