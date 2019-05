Junts per Llagostera presenta la llista liderada per Pilar Aliu

Junts per Llagostera va presentar ahir la candidatura encapçalada per Pilar Aliu a les properes eleccions municipals del 26 de maig. A l'acte es van presentar públicament els integrants de la llista, que tanca l'actual alcalde, Fermí Santamaria. Aliu va donar a conèixer els integrants de la seva candidatura. Aliu es va mostrar molt satisfeta amb la configuració d'una llista renovada que incorpora moltes cares noves procedents del teixit associatiu, esportiu i empresarial del municipi, així com alguns dels actuals regidors de l'actual equip de govern.