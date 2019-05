ERC, PSC i PP volen acabar amb la majoria de Piñeira a Puigcerdà

Governar tant per la gent del poble com pels residents de cap de setmana és el repte dels quatre candidats a l'alcaldia de Puigcerdà. El desafiament comporta compromisos com augmentar els serveis de l'Hospital transfronterer de Puigcerdà perquè no s'hagin de desplaçar per atencions mèdiques delicades, reforçar la candidatura als Jocs Olímpics d'hivern, tirar endavant la construcció del centre cívic, refermar els serveis jurídics, millorar els centres escolars i la seguretat ciutadana.

Els resultats de les eleccions generals del 26 d'abril han reforçat la pugna electoral. Esquerra Repúblicana va guanyar les últimes elccions amb 1.117 vots, per sobre dels 785 del PSC i dels 699 de Junts x Cat. Els resultats han elevat la moral dels republicans, que havien governat a la localitat durant 20 anys entre el 1991 i el 2011. Tot i això, el candidat republicà Joan Manel Serra ha apuntat en diferents mitjans que els resultats de les generals no s'han de tenir en compte i que cal treballar per recuperar l'alcaldia el 2019.

L'actual alcalde, Albert Piñeira, està disposat a defensar la cadira principal del saló de plens. El 2015 va obtenir el 68,9% dels vots i 11 regidors. Per repetir l'èxit del 2011 compta amb una llista renovada que uneix persones d'edats diferents i un programa que ressalta la millora dels servis de l'Hospital transfronterer, l'augment dels ajuts socials, el reforç de la seguretat ciutadana, la promoció del poble sobre la base d'activitats culturals i esportives i d'altres. Piñeira basa la seva argumentació electoral en la feina feta en els últims vuit anys i les propostes pels pròxims quatre anys.

El candidat a l'alcaldia de Puigcerdà per ERC, Joan Manel Serra, ha estat regidor en els últims anys. Es tracta de l'únic regidor que tenen els republicans a la sala de plens. Els republicans presenten la transparència com un dels principals apartats del programa. Els altres són la millora del turisme, el compromís amb l'esport, la millora de l'atencio sanitària, la millora dels equipaments municipals, el compromís amb el medi ambient i d'altres.

La candidata socialista, Ester Jiménez, també confia en la possibilitat que els resultats obtinguts en els últims comicis pel PSC a la localitat tinguin incidència en les eleccions municipals. Jiménez considera un èxit el fet que el PSC torni a estar en unes eleccions municipals a Puigcerdà després de vuit anys. L'última vegada que els socialistes es van presentar va ser el 2011 i van perdre el regidor que havien aconseguit el 2007.

No obstant això, Jiménez preveu tenir èxit perquè considera que les eleccions del 26 de maig suposaran un canvi de cicle en la política catalana. La seva oferta està basada en el dia a dia dels veïns. És a dir, la millora dels serveis de neteja, de la recollida de residus, del manteniment del mobiliari urbà i de l'enllumenat.

Jiménez també considera que cal en el dia a dia una millora dels centres educatius, la creació d'aparcaments per facilitar el trànsit, la protecció dels vianants amb un reforç de la senyalització i un compromís amb el medi ambient. Jiménez creu que Puigcerdà té una natura de privilegi que s'ha de mantenir i reforçar.

Finalment, la representant del PPC, Meritxell Forment, ha explicat que l'objectiu del seu grup és entrar almenys un regidor a l'Ajuntament. Segons ella, la intenció es treballar pel poble sobre la base de la proximitat. Forment apunta que de tota la vida manté contacte diari amb els veïns i sap quines són les coses que els preocupen, com per exemple la seguretat o haver de pagar per anar a l'Hospital.