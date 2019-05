El paper de Girona en el procés independentista marca el primer debat dels candidats a l'alcaldia

El procés independentista i el paper que hi ha jugat l'Ajuntament de Girona van centrar bona part del debat electoral dels candidats a l'alcaldia de la ciutat, organitzat per l'ACN amb motiu del seu 20è aniversari. Els partits constitucionalistes (PSC, Cs i PPC) van posar la diana en la fins ara alcaldessa, Marta Madrenas, que opta a revalidar el càrrec, i li van retreure que ha deixat de banda la ciutat, mentre que les formacions sobiranistes (no només Junts per Girona sinó també ERC i Guanyem Girona) van defensar que no es pot deslligar la política municipal de l'actualitat que viu Catalunya. A banda d'aquest primer bloc, on hi va haver més crispació en l'intercanvi d'idees, els caps de llista també van desgranar les propostes en matèria d'urbanisme i turisme, posant el focus en el model de ciutat que plantegen per als propers quatre anys.

L'auditori Josep Irla a la seu de la Generalitat va reunir els candidats Marta Madrenas (Junts per Girona), Quim Ayats (ERC), Lluc Salellas (Guanyem Girona), Sílvia Paneque (PSC), Daniel Pamplona (Cs) i Concepció Veray (PPC). Madrenas va defensar que la seva gestió al capdavant del govern municipal ha estat un «exemple» de com es pot compaginar la defensa «sense embuts» d'una fórmula d'articulació territorial amb desenvolupar un model de ciutat «pròspera i de progrés». Va afegir que se sent «profundament orgullosa» d'haver recollit el pols de la «majoria de la ciutadania» perquè considera que no es tracta d'independència sí o no, sinó de defensar drets fonamentals.

Una intervenció que aviat va tenir rèplica, més o menys contundent, per part dels partits constitucionalistes. La més moderada va ser la cap de llista socialista. Sílvia Paneque va assegurar que el paper de Madrenas ha fet que part dels gironins se sentin ara «desvinculats» de l'Ajuntament: «Ha tingut un resultat nefast per a la nostra ciutat i aquesta radicalitat en els seus posicionaments independentistes ha trencat una tradició molt llarga d'amplis consensos». En aquest punt, Salellas va replicar a Paneque que, sota el seu punt de vista, el que «segur que ha trencat molts lligams ha estat votar a favor del 155» i va retreure als socialistes que donessin cobertura a la suspensió de l'autonomia de Catalunya.

Les disputes van pujar de to amb rèplica i contrarèplica constant dels caps de llista i, fins i tot, crits entre el públic que va omplir l'auditori. Pamplona va acusar el que ell anomena «ultraindependentisme» d'haver «fragmentat clarament la societat i la bona convivència que hi havia entre els gironins» i va situar el partit taronja com el vot «constitucionalista de fiar»: «No existeix cap República i el meu grup el que defensa és el marc legal».

Més directa va ser Veray, que va acusar Madrenas de ser «el braç executor del senyor de Waterloo», en referència a Carles Puigdemont, i va assegurar que està satisfeta d'haver «plantat cara des del primer dia» a les propostes independentistes impulsades des de l'Ajuntament. Veray, única regidora popular al ple, presenta el seu partit com el «valor segur» per defensar la unitat d'Espanya: «La Constitució és una línia vermella».

El cap de llista d'ERC va mantenir un discurs més moderat sense entrar al cos a cos. «No renunciarem mai a la nostra voluntat de construir la República», va dir Quim Ayats, que va exposar que l'arrel del problema són les «deficiències democràtiques» de l'estat espanyol que han sortit a la llum, sobretot, arran de l'1-O.



El model turístic de la ciutat i el Barri Vell

En turisme, i sobre la situació del Barri Vell, Madrenas va defensar que han fet un pla estratègic, però Veray li va recriminar que l'única mesura que han adoptat ha estat treure els busos turístics del centre. Ayats es va sumar a la proposta de «treure pressió al Barri Vell» i va criticar com s'ha gestionat l'afer dels busos turístics. El cap de llista de Ciutadans també va qualificar la decisió de «pèssima gestió». Paneque va dir que hi ha molts barris que demanen que es facin activitats als seus espais i que, en canvi, hi ha una concentració «altíssima» al nucli antic que «fa estar malament els veïns». Salellas, per la seva banda, va recriminar que es destini un milió d'euros a la promoció turística i va defensar que la ciutat no ha de girar «sobre un sol eix» econòmic, sinó que s'ha de diversificar.



Peticions de més habitatge social

Els candidats també van apostar per promoure l'habitatge social. En aquest sentit, Paneque va lamentar que s'hagin aturat les polítiques que els socialistes havien promogut en matèria d'habitatge i Veray va recriminar a Madrenas que el pla local d'habitatge no sigui una realitat. L'alcaldessa li va respondre que s'hi està treballant i que s'està elaborant una diagnosi. Salellas també va demanar més recursos per a l'oficina municipal d'habitatge i va propostar sancionar els fonts voltor i els bancs que tenen pisos buits a la cituat. Ayats també va apostar per estimular l'oferta d'habitatge de lloguer. Pamplona també va dir que calen pisos però va criticar que en els darrers anys no s'ha fet «pràcticament res».