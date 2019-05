El PSC per Girona crida a "recuperar el sentiment de col·lectivitat" de la ciutat

Set membres de la candidatura socialista per governar la capital gironina han acudit aquest dimarts a davant de l'Ajuntament de Girona per presentar el cartell que han preparat per a les properes eleccions municipals. L'alcaldable del PSC per Girona Sílvia Paneque, que és la protagonista del pòster, ha descrit els diferents elements que apareixen en blanc i vermell, essent aquests "els colors de la ciutat". El lema "Girona m'enamora" porta a voler "recuperar la tradició socialista que va convertir Girona en una ciutat de progrés", ha especificat Paneque, afegint que l'objectiu essencial de la formació és "recuperar una ciutat oberta on tothom se sentí partícip", en definitiva, "recuperar el sentiment de col·lectivitat".

L'acte de presentació del cartell socialista va tenir lloc dimarts a les quatre de la tarda a la plaça del Vi, comptant amb la presència d'alguns dels candidats que lluitaran per l'alcaldia de Girona: Sílvia Paneque, Mònica Ferrer, Laia Cruañas, Quim Ruhí, Joan Antoni Balbín, Jordi Calvet i Ángel Martínez. La primera part de l'esdeveniment ha consistit en una sessió de fotos amb els membres presents en l'acte i el nou cartell de cara als comicis del 26 de maig. A continuació, l'alcaldable ha explicat el sentit dels diferents elements que conformen el pòster, començant per la sentència "A punt! Girona" en tons blans i vermells que, segons la cap de llista, són els colors que caracteritzen la ciutat. Paneque ha aclarit que l'equip està format per membres de diferents mirades que ara s'uneixen amb la voluntat de donar cos a la formació socialista de Girona. La primera candidata ha afirmat que la idea "Girona m'enamora", que també apareix al pòster amb una lletra ema apostrofada i el símbol d'un cor, evidencia la intenció de "recuperar el millor de la tradició socialista" que va portar "el progrés" a la ciutat.

Al peu del cartell, apareix el lema "L'alcaldessa de tots i totes. Responsabilitat i bon govern" referint-se a Paneque que, al seu torn, ha constatat que "amb la candidatura socialista tothom trobarà resposta per igual, volem que tothom que se senti integrat". Resumint el significat de tots elements que conformen la pancarta, Paneque ha indicat que "el cartell recull els pilars fonamentals dels propers 4 anys".

La candidata ha afirmat amb seguretat que "venim d'unes eleccions complicades però sabem que hem demostrat durant els últims anys que som capaços de liderar, ja que ens sentim forts i segurs".

Projectes realitzats i plans de futur

Paneque ha aprofitat per esmentar alguns projectes que s'han realitzat a la ciutat de la mà de la formació socialista, com ara el Pla especial de les Pedreres o la consolidació del Servei d'atenció domiciliària. Pel que fa als projectes de futur que contempla el programa socialista, en temes d'urbanisme Paneque ha posat sobre la taula la reforma de plaça Catalunya per tal "d'eixamplar el centre històric i connectar-lo amb el carrer de Joan Maragall", o la reforma de l'entrada sud de Girona, "de plaça Espanya fins a plaça Marquès de Camps".

El PSC indica a través d'un comunicat que altres propostes que contempla el programa són: crear un nou pol científic i de salut amb el nou Campus Trueta; la conversió de la carretera Barcelona en avinguda de voreres amples i transport sostenible; una segona onada d'equipaments públics per fer ciutat des dels barris; el retorn d'un únic projecte de ciutat que sigui a la vegada el de tots els barris de Girona; la il·luminació dels carrers foscos; l'aposta per la gran cultura internacional i la creativitat i el talent local; l'entrada de reformes urbanístiques per fer centres de ciutat a cadascun dels barris; l'aplicació estricta de les ordenances locals per no permetre l'incivisme al carrer; el desplegament de la policia local de proximitat; la inversió de recursos públics perquè és possible incentivar l'ocupació de qualitat des de l'administració; tornar a mobilitzar habitatge social per impedir l'especulació del lloguer; un centre de vianants més gran; i desplegar una nova mobilitat de ciutat més verda, més accessible i més sostenible.

Paneque ha acabat la seva intervenció posant el focus en treballar perquè tothom se senti integrat en la vida de la ciutat que desitja governar.