Catorze llistes acorden municipalitzar l'aigua de Girona, Salt i Sarrià de Ter

La Plataforma Aigua és Vida Girona i l'Associació de Municipis i entitats per l'Aigua Pública (AMAP) van convocar ahir un acte per exposar quin és el compromís dels partits polítics que es presenten a les eleccions municipals a Girona, Salt i Sarrià de Ter davant el repte actual de la gestió de l'aigua. En aquest sentit, Aigua és Vida va informar que un total de 14 candidatures van signar ahir un document perquè la gestió de l'aigua sigui totalment pública el 2020.

Les dues entitats relacionades amb la gestió de l'aigua consideren que «davant la situació actual del Servei d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter (AGISSA), que actualment es troba sota administració judicial atorgada als ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià per presumptes irregularitats i corrupció i el fet que la pròrroga del contracte finalitza el desembre de 2020, Aigua és Vida Girona i l'AMAP consideren de màxima importància el compromís dels partits que es presenten a les properes municipals per assegurar que la municipalització del servei es farà efectiva a partir de la finalització del contracte actual». Amb la voluntat de saber el posicionament dels partits envers l'aigua pública, les dues organitzacions van fer arribar a totes les candidatures diverses preguntes.



Llistes electorals a favor

La Plataforma Aigua és Vida i l'AMAP constaten que les 14 candidatures que han contestat i donen suport a la consulta són JxCat, PSC i ERC de Girona, Salt i Sarrià; Guanyem Girona, Independents per Salt, Poble Actiu Sarrià de Ter, Canviem Salt, En comú-Podem Girona. Les entitats «valoren molt positivament el posicionament compartit d'aposta clara per la municipalització de l'aigua a la finalització del contracte el 2020», però també «reclamen que aquest compromís, plasmat en la signatura d'un document de compromís polític, sigui veritable i no només paraules», aclarint que «per assegurar-ne el compliment, Aigua és Vida en farà el seguiment». En l'acte d'ahir, les dues entitats van remarcar «l'aposta per la Taula Tècnica de l'Aigua com a eina útil per arribar a municipalitzar el servei amb transparència».