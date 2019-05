La CUP Guíxols denuncia «boicot» del govern i el secretariat municipal

La CUP de Sant Feliu de Guíxols ha denunciat una actitud de «boicot» per part del secretariat de l'Ajuntament per haver-los denegat el permís per poder fer una assemblea oberta el dia 12 de maig, amb l'argument que l'espai que havien sol·licitat «no és un espai electoral», el que demostra, indiquen, un «desconeixement» de la llei electoral. També lamenten que el secretariat no notifiqués a les brigades la necessitat de facilitar-los el material per poder dur a terme un acte el passat 5 de maig, de manera que es van quedar sense taula, sense punt de llum i sense poder utilitzar l'altaveu.

Els cupaires diuen que el secretari va fer «uns comentaris menyspreadors» sobre el format d'actes escollit per la CUP. Segons els membres de la candidatura, aquesta situació «posa en evidència, una vegada més, l'opacitat de la gestió de la institució municipal i la seva actitud partidista durant la campanya electoral», en considerar que s'han boicotejat algunes forces polítiques «per deixar més espai a altres».



Propaganda inexistent

També lamenten haver rebut un decret d'alcaldia on se'ls requeria que retiressin la propaganda electoral de les passades eleccions al Congrés i al Senat, a les quals la CUP no va participar i, per tant, no va instal·lar cap mena de propaganda electoral. «Un cop més, posen en evidència el desconeixement i la falta d'ètica en les seves advertències», assenyalen.