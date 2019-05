ERC vol una transformació econòmica i social de Figueres

ERC de Figueres va presentar ahir el lema «Sí a Figueres» i alguns dels eixos programàtics del partit liderat per Agnès Lladó per a les properes eleccions municipals. Fent referència a l'eslògan, l'alcaldable republicana va subratllar que es tracta «d'un sí a una ciutat que ens estimem i que necessita una transformació que, liderats per ERC i amb la complicitat de tots i totes, durem a terme». En aquest sentit, Lladó va posar sobre la taula els objectius de treballar per una transformació econòmica i social de la ciutat, la seguretat, la mobilitat i la formació, entre altres propostes centrals del programa.

La cap de llista Agnès Lladó va exposar que la proposta del partit «neix fruit del treball realitzat sobretot durant els darrers mesos i que ha comptat amb el suport de més d'un centenar de professionals de diversos àmbits que han volgut aportar el seu granet de sorra al projecte». La formació detalla a través d'un comunicat que durant la presentació de lema de la campanya el partit va explicar alguns dels eixos del programa que ja van exposar de forma primerenca en una conferència celebrada el mes de desembre a l'Auditori dels Caputxins de Figueres i que s'ha anat desenvolupant fins al moment. En relació amb el programa, el grup informa que durant els propers 15 dies de recta final abans del dia 26 de maig, s'aniran detallant les propostes.

Algunes propostes destacades

La candidata republicana va ressaltar que «hem de fer totes les accions possibles des del consistori per garantir drets fonamentals com l'accés a la feina o a l'habitatge en una ciutat amb un 47% de la població en risc d'exclusió social cal». «La formació dels nostres joves, l'impuls de cicles formatius o l'aposta per grups de recerca són pilars bàsics que treballarem per retenir el talent que ara mateix ens marxa sense aturador», va exposar Lladó, i va afegir també la intenció de crear «l'agència de desenvolupament econòmica, unint promoció econòmica i l'oficina de treball per generar sinergies i treballar estratègies conjuntament».

Pel que fa a la seguretat, Lladó va insistir que durant els propers dies s'explicaran més detalls de la proposta republicana que se centra a «ampliar la plantilla de la Guàrdia Urbana i complir amb la ràtio de 2 agents per cada 1.000 habitants» com a primer pas.