Junts per Salt presenta la llista amb Margarita de Arquer com a alcaldable

Presentació de la llista de Junts per Salt, liderada per Margarita de Arquer, aquest dimecres. jxcat

Junts per Salt va presentar aquest dimarts al vespre la llista que concorrerà a les eleccions municipals del 26 de maig, encapçalada per Margarita de Arquer. A l'acte, que es va fer a la Casa de Cultura les Bernardes de Salt, també hi va participar el president del PDeCAT, David Bonvehí.

De Arquer va explicar que la de Junts per Salt «és una llista renovada amb cares noves, persones honestes, treballadores, compromeses amb Salt, que viuen i representen tots els barris del poble, gent implicada en diferents associacions i entitats, tant esportives com socials i culturals». L'alcaldable va reconèixer que «hem fet un equip per guanyar les eleccions del 26 de maig, transversal, amb persones de solvència professional, amb i sense experiència política. Persones preparades per escoltar-vos i ser executives per resoldre, disposades a assumir reptes amb valentia davant l'adversitat, amb una clara vocació de servei». De Arquer va detallar que compta amb un projecte per construir el Salt del futur, amb una gestió basada en tres principis: honestedat, rigor i transparència. El partit detalla a través d'un comunicat que el programa es presentarà properament i també informa que a continuació de Margarita de Arquer venen Anna Fusté i Josep Valentí, com a números 2 i 3 de la candidatura.