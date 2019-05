L'alcaldable de JxCat a Torroella deixa la campanya electoral per motius de salut

Junts per Catalunya a Torroella de Montgrí i l'Estartit s'ha vist obligat a canviar la cara visible de la candidatura, Sandra Bartomeus, per la segona de la llista, Annamaria Mercader, que serà qui liderarà el projecte a partir d'ara. La decisió, que ha arribat poques hores abans de l'inici de la campanya electoral, s'ha pres per motius de salut de l'alcaldable. En una nota de premsa, la formació assegura que «l'actual regidora de Cultura i Educació i número 2 de la llista de Junts per Catalunya a Torroella de Montgrí i l'Estartit, Annamaria Mercader, liderarà a partir d'ara la candidatura».

En el mateix comunicat, Bartomeus afirma que «per motius de salut sobrevinguts i per recomanació mèdica he hagut de prendre la decisió d'aturar provisionalment la meva activitat política. Vull deixar ben clar que és una mesura provisional i que durant aquest temps d'aturada política, família, amics i feina seran la meva prioritat». Mercader ja ha assumit les funcions de cap de llista donant «valor a tot l'equip».