Madrenas impulsarà un pla de seguretat amb 40 noves càmeres

JxCat-Girona s'ha compromès a desplegar un pla de videovigilància amb més de 40 noves càmeres a la ciutat. La candidatura assegura que la millora de la seguretat és un dels eixos transversals del seu programa, amb mesures concretes com la creació d'un mapa ciutadà de sensació d'inseguretat i l'ampliació de la plantilla de la Policia Municipal amb un mínim de 20 agents més.

La cap de llista i actual alcaldessa, Marta Madrenas, explica que durant el proper mandat volen implantar un Pla de Vigilància. L'objectiu és posar 22 càmeres identificadores de matrícules en punts d'accés a la ciutat, començant aquest mateix 2019 amb sis càmeres a Montjuïc, Palau i Puig Vistós. Aquestes càmeres se situarien als accessos a Montjuïc des de Pont Major i Pedret, la cruïlla del carrer Aragó amb el camí vell de Fornells, els accessos al Puig Vistós des del Parc Científic i Tecnològic i l'avinguda Montilivi amb el carrer Puigsacalm. El pla també inclourà 20 càmeres de control de la circulació, i les càmeres de seguretat ciutadana pendents d'instal·lar al Grup Sant Daniel, Vila-roja i el Barri Vell.

Madrenas recorda, d'altra banda, que a hores d'ara ja s'han cobert les catorze vacants de la Policia Municipal que es van produir a inicis d'any a causa d'un decret del Govern espanyol que va avançar l'edat de jubilació. Madrenas garanteix que el seu compromís és el de mantenir la política d'augment d'efectius al cos, amb un mínim de vint agents més que permetin millorar «la seguretat i la presència de la policia al carrer». En aquest sentit, l'alcaldessa i candidata afirma que s'està apostant per un nou model de policia de proximitat, en què tots els agents treballaran sota aquest criteri a tots els barris.



Subcomissaria de Sta. Eugènia

Una conseqüència d'aquest nou model serà la nova subcomissaria de Santa Eugènia, que se situarà a l'antiga masia coneguda com a Can Borrassó. Segons indica Madrenas, aquest nou equipament servirà per descentralitzar les seus de la policia, acostar-la a la ciutadania, facilitar tràmits i augmentar la seguretat. A més, JxCat-Girona es compromet a estudiar a fons aquesta prova pilot i exportar-la a altres punts de la ciutat si funciona i hi ha oportunitats.

Finalment, JxCat-Girona també es compromet a implementar mesures de seguretat en l'urbanisme de proximitat i de prevenció, augmentant la il·luminació de carrers foscos o eliminant elements de mobiliari urbà que puguin generar inseguretat.