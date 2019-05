Nou duel entre Saladich i Colom, un clàssic a les municipals de Tossa

Amb la celebració de les eleccions municipals, torna a Tossa de Mar tot un clàssic polític: l'històric duel entre les candidates Gisela Saladich i Immaculada Colom per aconseguir una alcaldia que s'han anat alternant al llarg de l'última dècada.

La llista del partit independent Tossa Unida, l'encapçala de nou Gisela Saladich. Aquesta formació la va crear el 2003 i fa quatre anys es va unir a la marca IdSelva, que va cofundar. Al capdavant del TU, l'actual batllessa, ha anat escalant posicions dins el consistori i sumant regidors, eleccions rere eleccions. Mentre que el 2003 només va entrar ella com edil a l'oposició, el 2007 va obtenir tres regidors i el 2011, quatre, aconseguint ser alcaldessa després de pactar amb el PSC-PM, tot i la victòria electoral dels convergents. En els comicis del 2015, el TU va obtenir la majoria absoluta amb set regidors, alguns dels quals repeteixen a la llista d'aquestes municipals com: Maria Àngela Pujals, Ignasi Sallés o Manuel Mohedano, entre altres.

Hi apareix també la que va ser candidata d'ERC el 2015, Núria Serra, i que el febrer del 2017 va ser expulsada del partit i suspesa de militància per «desobeir i desafiar el vot de la militància» donant suport a l'equip de govern, en el projecte de cala Morisca o la consulta sobre el port esportiu, entre altres aspectes. Serra va ser l'única representant republicana que va sortir escollida a les darreres eleccions i durant dos anys ha seguit al consistori com a edil no adscrita, portant la regidoria de Benestar i Família i Serveis Socials.

Junts per Tossa està liderat per l'exalcaldessa Imma Colom, qui optarà a l'alcaldia per tercera vegada. Colom ha format part del consistori tossenc des del 1999. Aquells primers quatre anys va ser regidora de Sanitat i Medi Ambient, mentre que els quatre següents, va estar a l'oposició. El 2007 va ser cap de llista de CiU i va aconseguir el govern local amb set regidors, respecte als tres que va obtenir la segona força més votada: el TU. El 2011, va tornar a ser elegida amb sis regidors, però un pacte entre Saladich i la líder del PSC, Pilar Mundet, van forçar Colom a passar a l'oposició. Ara, intentarà recuperar l'alcaldia, apostant per Joan Antoni Hervías com a número 2 o per Eva Maria Barnes com a 3. No apareix a la llista l'actual regidora Maria Àngela Cuatrecasas.

D'altra banda, repetiran Cs, ERC i PSC, tot i que aquestes dues últimes formacions ho faran amb nous representats. El partit taronja manté Alfonso Sánchez, qui actualment és diputat del Parlament de Catalunya. En els últims comicis, Cs no va obtenir cap representant municipal, tot i ser la quarta formació més votada de les sis que es presentaven. Pel que fa als republicans i després de l'expulsió de Serra, l'alcaldable és Gregori Martínez qui es presenta per primera vegada.

Tampoc faltaran els socialistes, liderats per Javier Guerra qui substitueix Natàlia Martínez al capdavant del partit. El 2015, el PSC no va obtenir representació.

Aquesta vegada no hi serà el PP de José Cortés, però apareix un nou partit: Endavant Tossa. El seu líder és Ramon Gascons, conegut sobretot per ser la veu de l'entitat ecologista Amics de Tossa.