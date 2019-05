La plataforma Tornem a ser Girona fa una crida per donar suport de Sílvia Paneque

La plataforma Tornem a ser Girona ha convocat per avui un acte amb l'objectiu de fer una crida a la ciutadania gironina per donar suport a la candidatura de l'alcaldable del PSC a Girona, Sílvia Paneque. Segons membres de l'organització, en aquests moments una quarantena de persones han signat el manifest i s'han recollit unes 300 firmes que pretenen anar en augment en els propers dies d'intensa campanya abans del 26 de maig. El manifest emfatitza les idees clau de la plataforma, com ara que "Girona necessita un Ajuntament i una alcaldessa que tinguin la ciutat i els gironins i gironines com a primera preocupació", "necessitem un canvi de rumb, un nou estil de governar, un programa per la gent", a més de considerar que "ha arribat el moment que girona faci un nou gir cap a l'esquerra, com va fer l'any 1979".

La plataforma Tornem a ser Girona ha reunit aquest matí al Centre Cívic Barri Vell-Mercadal diversos membres de l'organització, comptant també amb la presència de la cap de llista socialista de Girona. El primer en pronunciar el discurs ha estat l'exsecretari del PSC i membre de la plataforma, Manel Nadal, que ha estat l'encarregat d'introduir els objectius del projecte i donar pas a la resta de ponents. La primera frase del manifest és "Primer, Girona" i, en aquest sentit, Nadal ha volgut puntualitzar que "Paneque té l'objectiu que els ciutadans siguin la prioritat de l'Ajuntament, ja que ara han deixat de ser-ho. Girona hem de ser tots, sobretot la gent que pateix els problemes de la ciutat, tenint en compte que creiem que ara no tots els barris són iguals i volem una Girona d'igualtat". Resumint els termes, "aquesta plataforma vol que Girona i el dia a dia de la ciutat siguin el primer de tot".

El mateix ha subratllat que han detectat espais de "deixadesa", com ara algunes entrades a la ciutat, arribant a la conclusió que "no hi ha la suficient preocupació per certes assumptes, com ara el mobiliari urbà, per part de l'Ajuntament". Nadal també ha volgut deixar clar que és essencial que el consistori entengui que hi ha serveis que s'haurien de fer de forma conjunta amb els municipis veïns de la capital gironina, a més de defensar la creació d'un espai euroregional per crear sinergies entre diversos territoris, posant com a exemple les barreres que existeixen entre Girona, Figueres i Perpinyà, tres zones que podrien treballar de forma conjunta en molts aspectes.

A continuació, ha parlat el professor d'Història a la Universitat de Girona (UdG) Maxi Fuentes, que ha deixat clar que el manifest s'estructura en tres grans objectius: protagonitzar una empenta transformadora, la voluntat de cohesionar la ciutat, i la idea clau de prioritzar la vida municipal. De forma sintètica, Fuentes ha assenyalat que la intenció de la plataforma és ajudar a Paneque a "fer un gir cap a l'esquerra que prioritzi al vida municipal i que s'ocupi dels drets territorials".