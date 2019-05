Cares noves i candidats històrics rivalitzen per l'alcaldia de Sant Feliu

Els veïns i veïnes de Sant Feliu de Guíxols votaran per primer cop en democràcia el representant a l'alcaldia entre deu partits. Així, les eleccions del 26 de maig de 2019 són les municipals amb més candidatures que ha tingut la població baix-empordanesa. La xifra, que no havia arribat mai a deu, només s'hi havia aproximat el 2015, quan es van presentar nou candidatures. La resta de comicis, exceptuant el 2007 i el 1999, quan n'hi va haver vuit, la resta d'anys sempre s'havien disputat entre tres i set formacions.

Així, entre les persones visibles dels deu partits hi ha candidats històrics que continuen liderant els respectius partits i cares noves que per primera vegada agafen les regnes de les formacions o entren en política local. Pel que fa als alcaldables que repeteixen, hi ha l'actual alcalde de Tots per Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas. Motas va entrar en política municipal el 1999 com un els fundadors de la formació independent i, des d'aleshores, ha estat a l'oposició i al govern com a alcalde.

Un dels altres que repeteixen encapçalant llista és Josep Melcior Muñoz, a la formació socialista del PSC. Melcior és actualment el primer tinent d'alcalde i es va presentar per primera vegada el 1987. El partit de Guíxols des del Carrer, ara a l'oposició amb un regidor, també repeteix amb Jordi Lloveras. De manera similar, el partit, escissió del PSC, Moviment d'Esquerres (MES) torna a ser liderat per l'exalcalde de Sant Feliu, Pere Albó. El candidat de MES va ser alcalde del 2007 al 2010 i el 2015 va ser un dels fundadors de l'escissió de MES, any en què es va presentar amb aquesta formació per primer cop.

Per altra banda, entre les formacions que estrenen candidat, hi ha Junts per Catalunya (JxCat), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) i el Partit Popular (PP). Així, la candidata Dolors Ligero cedeix el pas a Cristina Vicens per encapçalar JxCat i s'aparta de la política local. El mateix passa amb Jordi Vilà, d'ERC, actual segon tinent d'alcalde, que tanca la llista i el partit passa a estar liderat per la número tres de la llista de Tots per Sant Feliu a les eleccions municipals del 2015, Sílvia Romero.



Transvasament de candidats

Una altra cara nova és l'alcaldable de la CUP, Marie Fauré. La cupaire és la primera vegada que es presenta a Catalunya però va ser regidora a Talence, un municipi francès proper a Bordeus, a més del PP, que presenta Toni Sanchez, un policia local jubilat que mai s'havia presentat a les eleccions.

A totes les novetats se n'hi afegeix una altra, Sant Feliu de Guíxols tindrà dues formacions noves. Per primera vegada es presentarà Ciutadans (Cs), que ha decidit situar l'exempresari Juan Carlos Calatayud al capdavant. La segona llista nova és la del partit antiimmigració Som Catalans, que està encapçalada per l'Adrià Montes, que no s'havia presentat mai a uns comicis.

Les eleccions al municipi també estaran marcades pels canvis interns que han patit els partits. Entre aquests, hi ha la candidata d'ERC, Sílvia Romero, que a les eleccions anteriors s'havia presentat de número tres de Tots per Sant Feliu. Els canvis de partit també han afectat JxCat, així, Quimet Clarà, un dels històrics de Convergència, s'ha unit a MES i es presenta de número quatre amb la formació d'Albó.



Noves incorporacions

Entre els fixatges, però, alguns dels més destacats han estat els de l'actual equip de govern, Tots per Sant Feliu. La formació de Motas ha incorporat de número tres la periodista i cap de redacció de Televisió Costa Brava, Núria Cucharero. A més, Motas ha fitxat el policia Ernest Asurmendi, membre del cos de la Policia Municipal, de número quatre.

La novetat del 2019 és també la formació de Som Catalans. Per primer cop es presenta el partit independentista i antiimmigració que es va fundar el 2014 i es va presentar el 2015 a Vic sense obtenir-hi representació. A Sant Feliu, el candidat guixolenc assegura que vol prohibir el vel islàmic i símbols religiosos a l'administració i edificis municipals.