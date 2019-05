El CIS preveu un empat entre Colau i Maragall a Barcelona

Barcelona en Comú (BComú) i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) es disputen l'alcaldia de Barcelona amb un empat tècnic. Aquestes són les dades que es desprenen de l'últim baròmetre del CIS, publicat ahir, segons el qual l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el candidat d'ERC, Ernest Maragall, obtindrien resultats similars pel que fa a la intenció de vot i al repartiment de regidors dins l'Ajuntament.

Segons l'enquesta, Colau tornaria a guanyar a la capital catalana el 26 de maig però amb el 23% dels vots -entre 10 i 11 regidors- la segona força serien els republicans amb 22,9% i també entre 9 i 11 regidors. Amb el vot directe d'enquesta, però, els republicans, que doblen resultats respecte al 2015, estarien per sobre amb 15,3% respecte al 15,1 de BComú.

Per altra banda, el PSC de Jaume Collboni passaria a ser tercera força amb 6-7 escons i el 12,9% dels vots seguit de JxCat amb Elsa Artardi que en quarta posició amb 5-7 regidors -pendent entre 2 i 4- amb l'11,2% dels vots. La candidatura de Manuel Valls obtindria entre 5 i 6 escons i l'11,9% dels vots, uns resultats que el deixarien fora de la pugna per l'alcaldia.

La resta de formacions, el PP i la CUP, podrien conservar el mateix nombre de regidors. Els populars traurien entre 2-3 seients amb el 6% dels vots i els cupaires, 2 representants amb el 5,3% de vots. Un dels aspectes destacats dels resultats del CIS és que la formació d'ultradreta Vox quedaria fora del consistori.

A Madrid, el partit creat per Manuela Carmena, Mas Madrid, pujaria entre un i tres regidors, en passar de 20 a entre 21 i 23. El PSOE també pujaria i passaria de 9 a entre 10 i 12. Per contra, el PP seria el gran perdedor, i passaria de 21 a 13-15 representants. Les expectatives de Ciutadans per arrasar queden lluny i dels 7 actuals creixeria a una forquilla de 8-9. De la seva part, a diferència de Barcelona, l'extrema dreta de Vox irrompria amb entre dos i tres regidors.

Pel que fa a les eleccions autonòmiques, el PSOE consolidaria el seu avantatge sobre el PP, en ser la força més votada a la majoria de les comunitats, incloses les governades pel PP, com Madrid i Castella i Lleó. Així, el PSOE guanyaria en totes les comunitats, excepte a Cantàbria, on el Partit Regionalista de Miguel Ángel Revilla conservaria el lideratge, i a Navarra, on Navarra Suma seria la força més votada.