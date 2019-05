Comença la cursa per l'alcaldia de Figueres

Comença el compte enrere per les eleccions del proper diumenge 26 de maig, que marcaran el rumb de Figueres durant els següents quatre anys. Fins a deu candidatures protagonitzen la pugna per aconseguir l'alcaldia de la capital alt-empordanesa, que en les properes dues setmanes i fins a la celebració dels comicis intentaran convèncer els figuerencs que són la millor opció.

La majoria de partits van optar, com és habitual, per iniciar l'enganxada de cartells aquesta passada mitjanit des de la plaça Ernest Vila, coneguda com la Font Lluminosa que, juntament amb els sopars amb militants i simpatitzants, van arrencar la cursa electoral. Tot i això, alguns partits també van decidir organitzar petits actes durant els dies previs a l'arrencada oficial, com és el cas de Junts per Figueres (JxF), PSC i Guanyem.



Junts per Figueres

Junts per Figueres, actual partit al govern, va donar el tret de sortida a la campanya amb un acte ahir al vespre al bar Maverick amb militants i simpatitzants, durant el qual es va presentar l'espot amb el lema «La ciutat que tots volem». L'alcalde i candidat, Jordi Masquef, aspira a seguir liderant el govern de Figueres i que els darrers sis mesos a l'alcaldia decantin la balança a favor seu. «En els darrers cinc mesos hem demostrat que hem passat de les paraules als fets», va destacar Masquef, en la presentació del cartell electoral que va fer el partit ahir a la tarda.

L'alcaldable va alertar del perill d'un possible pacte tripartit entre els grups d'esquerres, i va destacar la necessitat d'aconseguir un govern fort per evitar-ho.



Partit dels Socialistes

El PSC va optar per presentar ahir el seu programa electoral, juntament amb el cartell del candidat Pere Casellas amb el lema «Posar ordre» i «Casellas, alcalde». Aquests són els eslògans amb què els socialistes busquen convèncer els figuerencs descontents amb la gestió de l'actual govern del PDeCat. «Volem l'alcaldia per posar ordre i perquè la ciutat funcioni millor. Figueres necessita una persona amb experiència, perquè la política municipal no s'aprèn amb un dia», va assegurar l'alcaldable dels socialistes, que fa setze anys que és regidor.

Durant l'acte previ a l'inici oficial de la campanya també es van presentar els punts principals del programa, que passen per «posar ordre, ciutadania i convivència, qualitat i participació, urbanisme i sensibilitat cap als animals».



Guanyem Figueres

Respecte a Guanyem Figueres, la candidatura impulsada per la CUP, Compromís d'Esquerres (amb tres i un regidor a l'Ajuntament respectivament), la Forja, Som Alternativa i MES, van aprofitar l'inici de la campanya per inaugurar el nou local, situat a peu de l'avinguda Salvador Dalí.



ERC

Altres partits van optar per sopar amb els companys de la llista, militants i simpatitzants per posteriorment a la mitjanit començar l'encartellada electoral. És el cas d'ERC, liderat per Agnès Lladó, que ja havia presentat el cartell amb el lema «Sí a Figueres» aquest dimecres.



Partit Popular

Respecte al PP, la seva candidata Maria Àngels Olmedo, va presentar la llista de la candidatura sota el lema «Creiem en Figueres» i un sopar amb els integrants de la llista.



Ciutadans

Així mateix ho va fer Cs. L'alcaldable Héctor Amelló va participar en un àpat amb simpatitzants i militants moments abans de desplaçar-se a la Font Lluminosa pel tret de sortida oficial de la campanya.



Altres

En aquests comicis concorren quatre candidatures sense representació a l'ajuntament. Canviem Figueres, Veïns Figueres, Aixequem Figueres i Vox també van començar a escalfar els motors per aconseguir ser presents al proper mandat.