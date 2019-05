En directe: Debat electoral entre els candidats a Girona

Els candidats dels 6 partits amb representació a l'ajuntament de Girona confronten aquest matí les seves opinions i els seus programes en el primer debat electoral de la campanya organitzat per Tribuna de Girona, el fòrum promogut per Diari de Girona, la cadena SER i Caixabank. Segueix la retransmissió en directe a partir de les 10 del matí a la web de Diari de Girona.

Qüestions com l'habitatge, el turisme i el paper que han de jugar els barris en la cohesió de la ciutat es preveuen com alguns dels temes angulars de la campanya, que enguany servirà per escollir per primer cop 27 regidors, dos més que en els anteriors comicis.