«És evident la transformació que està vivint Lloret»

El regidor i diputat al Parlament Jordi Orobitg encapçala per tercera vegada la candidatura d'ERC a Lloret de Mar.

Com ha funcionat el pacte amb JxCat i PSC?

Raonablement bé. Hem sintonitzat bastant i hem prioritzat l'interès públic de Lloret.

Què hi ha aportat ERC?

El full de ruta de transformació de Lloret l'ha estat marcant ERC des de l'any 2011.

De què se senten més satisfets d'haver pogut fer aquest mandat? La recuperació de les urgències 24 hores, en la qual nosaltres vam tenir una importància cabdal, és una fita important. I en segon lloc, la transformació evident que està vivint la ciutat. Insistim des de l'any 2011 que calia transformar el model turístic cap a un model més familiar, que no depengués d'un turisme jove associat al consum d'alcohol, i ho hem aconseguit.

Es troben en el bon camí?

Sí. I no només nosaltres, sinó que també ens hem aliat amb el Govern per aportar ofertes addicionals a l'oferta turística, i esperem que puguem anunciar en breu un projecte que suposarà la transformació definitiva de Lloret.

Tot i això, Lloret és un dels municipis catalans amb la renda per càpita més baixa. Com es pot revertir aquesta situació?

Aquesta informació no reflecteix ben bé la realitat. Com totes les ciutats on l'activitat turística és molt important, primer genera molts recursos que van a l'estranger i que per tant no es queden al municipi; i segon, que tenim molts residents estrangers que estan empadronats al municipi però que els seus recursos venen per rendes o pensions que perceben a l'estranger. Per tant, l'estudi té una base real, i nosaltres ens comprometem a revertir aquesta situació, però ens equivocaríem si penséssim que reflecteix tota la realitat.

Quines han de ser les prioritats per als propers quatre anys?

Prestar uns millors serveis, per exemple en l'àmbit educatiu, i aconseguir una estabilitat laboral que passa per perllongar la temporada turística i incrementar la rendibilitat dels negocis turístics, i que això es tradueixi en una millora salarial i laboral dels treballadors.

Quins equipaments falten?

Una residència per a la gent gran, i apostem per transformar el mercat en una nau d'entitats i reubicar les parades que hi ha.

Quin paper ha de jugar l'autopista?

És necessària. Una ciutat amb el volum d'activitat turística que té Lloret necessita una via de comunicació ràpida. Però pot dur problemes de mobilitat si no es fa realitat la variant que ha de connectar la carretera entre Lloret i Vidreres amb Canyelles. Per tant, és una infraestructura estratègica, però cal que vagi acompanyada de la variant.