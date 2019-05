Jordi Batlle encapçala la llista de Junts per Quart

El cap de setmana passat es va presentar la candidatura de Junts per Catalunya, encapçalada per Jordi Batlle. El candidat va assegurar que es tracta d'una candidatura formada per persones que «tenen moltes ganes de treballar pel poble», i va prometre sotmetre's a una auditoria de comptes si surt escollit.