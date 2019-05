La Junta Electoral no permet que Junqueras participi avui en un míting a Girona

La Junta Electoral Central (JEC) ha denegat la participació d'Oriol Junqueras a l'acte d'inici de campanya d'ERC a Girona avui a les set de la tarda, al qual assistirà el president del Parlament, Roger Torrent.

En aquest cas, la denegació es fa perquè, segons la JEC, l'hora resulta incompatible amb el règim general d'horari del centre penitenciari de Soto del Real.

A més, la JEC tampoc permet la roda de premsa que el candidat de Junts per Catalunya a l'alcaldia de Barcelona, Quim Forn, havia de celebrar a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) aquest divendres a les dotze del migdia. La JEC ha argumentat que, a aquella hora, la sala de videoconferència està ocupada. Pel que fa a la roda de premsa que el cap de la llista per a l'alcaldia de Barcelona de Junts per Catalunya, Quim Forn, havia d'oferir a l'ACN, el partit ha decidit que el substitueixi la número dos, Elsa Artadi. L'acte tindrà lloc igualment aquest divendres a les dotze del migdia a la seu de l'agència.