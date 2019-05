Junts per Catalunya Palamós i Sant Joan aposta per una «smart city»

Junts per Catalunya de Palamós i Sant Joan té en el seu programa l'objectiu de transformar el municipi en una smart city per tal de realitzar una gestió més eficient dels seus recursos energètics i aconseguir reduir la despesa pública. Així ho assegura la formació, que sosté que les noves tecnologies han d'estar a l'abast dels ciutadants per «millorar-ne la qualitat de vida, incrementar l'eficiència i la qualitat dels serveis i en la sostenibilitat del municipi».

Segons el partit, «Palamós necessita fer un pas endavant en el camí de la sostenibilitat», per la qual cosa el seu programa inclou el Pla Smart Palamós, un paquet de mesures dedicades a modernitzar i sostenibilitzar el municipi amb el paradigma d'una smart city. Entre les propostes hi ha el foment en l'àmbit domèstic de les energies renovables a partir de bonificacions, la incorporació de nous punts de recàrrega de cotxes elèctrics o les negociacions amb empreses energètiques.