Junts per Catalunya l'Escala va presentar aquest dimecres al vespre la candidatura, que descriuen com a «transversal», encapçalada per Robert Bosch de cara a les municipals d'enguany. El partit detalla a través d'un comunicat que a l'acte hi va participar la diputada al Congrés Míriam Nogueras. El segon de la llista és el metge Vishal Shahani, la tercera Roser Díaz, el quart lloc és per a Maria Elena Artiz i el cinquè per a Sergi Sala.