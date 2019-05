El PSC de Calonge insta a revitalitzar el nucli antic

El candidat del PSC a Calonge i Sant Antoni, Arturo Prades, ha projectat un pla integral per «recuperar la identitat i el dinamisme» del nucli antic de Calonge. Segons Prades, les mesures necessàries passen per emprendre polítiques de captació residencial, permetre usos hotelers, no permetre llicències turístiques i crear nous espais per «millorar-ne l'atractiu». Aquests espais són la millora dels accessos al nucli des del pàrquing del teatre Fontova, dotar el castell de Calonge d'una ruta des del carrer Cervantes fins a la plaça d'Armes i la creació de «l'espai Calonge Actiu», que vol ser un centre per organitzar fires temàtiques i activitats culturals i d'emprenedoria.