La CUP acusa Ernest Maragall d'haver treballat per a «alcaldes franquistes»

La candidata de la CUP a l'alcaldia de Barcelona, Anna Saliente, va acusar l'alcaldable d'ERC, Ernest Maragall, i el seu germà i exalcalde de la ciutat, Pasqual Maragall, d'haver treballat per als «alcaldes franquistes» que van idear l'«actual model» de ciutat. En un acte de campanya a la plaça del Fort Pienc a l'Eixample Dret de Barcelona, Saliente va manifestar que l'actual model de ciutat «no és el dels últims quatre anys, o el dels Jocs Olímpics del 1992, sinó que és el model dels alcaldes franquistes per als quals els Maragall treballaven». Al fil d'això, va assegurar que «l'ajuntament fa molts anys que va decidir cedir la gestió al mercat, al capital i al negoci privat», quelcom que s'ha «demostrat un fracàs». De fet, va recriminar a l'actual govern de l'alcaldessa, Ada Colau, que executi «només les polítiques que dicten les elits» i va defensar «no només governar en contra d'aquestes, sinó destruir-les».

Per a Saliente, Barcelona s'ha convertit en un «parc temàtic» amb l'objectiu d'augmentar la riquesa «dels adinerats», quelcom que l'ha convertit en «una ciutat dormitori on cada vegada és més difícil viure». Per això, va advocar per «arrencar el turisme, l'habitatge i el treball de les lògiques de mercat». Saliente ha carregat especialment contra la companyia Airbnb, a la qual ha definit com "una empresa carronyera que és el forat negre on s'uneix l'especulació i la massificació turística" i que "s'ha ficat en els nostres barris com una necrosi".