La CUP d'Olot defensa la millora del transport públic i de la mobilitat

La CUP d'Olot va reivindicar ahir un canvi en la mobilitat del municipi, que segons va assegurar passa per «la millora del transport públic, la mobilitat a peu, els carrils bici i la reducció de l'ús del vehicle privat». La formació va explicar que la seva aposta passa per municipalitzar la gestió dels pàrquings municipals i les zones blaves. En aquest sentit defensa que els primers 30 minuts d'aparcament a les zones blaves siguin gratuïts, i aposta per crear en alguns punts zones verdes durant la nit.

Pel que fa al parc automobilístic del municipi, es mostra partidari de minimitzar-lo, posant en valor el transport públic municipalitzat. També vol electrificar la flota de vehicles del transport públic.

Així mateix el partit també denuncia la «mala planificació» del túnel de Bracons, que segons afirma «ha provocat un coll d'ampolla que s'ha afrontat amb un pedaç sobre pedaç».

D'altra banda, la formació assembleària defensa una variant «d'1+1» que descongestioni l'avinguda Sant Jordi, però rebutja una autopista de doble carril, i afirma que ha de ser consensuada «en tot moment» per tots els municipis afectats per tal d'evitar una «vova mala planificació» com la que s'ha viscut fins ara.