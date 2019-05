ERC deixarà buit l'escó de Junqueras si no obté la llibertat provisional

La número dos d'ERC per a les eleccions europees del 26 de maig, Diana Riba, va anunciar que Esquerra deixarà buit l'escó d'Oriol Junqueras a l'Eurocambra si no obté la llibertat provisional en ser elegit eurodiputat. «Si d'aquí a 15 dies, quan Junqueras sigui nomenat eurodiputat, no ha estat posat en llibertat provisional, tindrem una cadira buida que representarà la repressió que estem vivint», va explicar Riba després de visitar el president d'ERC i cap de llista a les europees a la presó de Soto del Real.

Riba va lamentar que, «si la situació no canvia, d'aquí a uns mesos tindrem el primer pres polític català al Parlament Europeu», una situació que la candidata va definir com a «democràticament poc saludable» per a Espanya.

Per altra banda, també va demanar la llibertat de la resta de líders independentistes empresonats «per seguir fent política i apel·lant al diàleg a les institucions, ara que tant al Parlament, al Congrés com al Senat hi ha diputats presos». Així ho va afirmar a la sortida de la presó de Soto del Real, on Riba i l'alcadable d'ERC per Barcelona, Ernest Maragall, van acudir a visitar Oriol Junqueras i Raül Romeva.

En clau local, Maragall va vaticinar que Barcelona serà «el bastió principal i vaixell insígnia de la lluita per la democràcia i la llibertat» després de les eleccions municipals del 26 de maig. Aquesta situació contrastarà, segons l'opinió de l'alcaldable republicà, amb «l'ambigüitat i la falta de compromís» del govern d'Ada Colau.