ERC Figueres presenta els seus eixos en matèria de seguretat

L'alcaldable d'ERC Figueres,Agnès Lladó, va presentar ahir els principals eixos del seu programa en matèria de seguretat. La candidata va avançar que «quan sigui alcaldessa n'assumiré directament les competències». L'alcaldable va explicar algunes de les accions que executaran si encapçalen el consistori, d'entre les quals hi ha l'ampliació de la plantilla de la Guàrdia Urbana, la creació d'una unitat canina pròpia i el reforç del patrullatge a peu per la ciutat. A més també volen assolir més control en l'empadronament i el frau i d'una app mòbil per notificar incidències.