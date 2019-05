Girona En Comú Podem aposta per la gestió pública de l'aigua

Girona En Comú Podem va presentar ahir la seva proposta per recuperar la gestió pública de l'aigua a tots els municipis de l'àrea metropolitana de Girona. La coalició sosté que, després de 40 anys de gestió mixta, cal apostar per la remunicipalització amb una gestió pública i conjunta del cicle de l'aigua (subministrament, clavegueram i depuració), per tal de garantir-ne el seu accés universal.

Eugènia Pascual, cap de llista de la coalició per Girona, va recordar que actualment l'empresa està intervinguda però que no hi ha l'accés necessari a les dades ni la suficient transparència. La formació denuncia que hi ha una manca clara de voluntat política, per la qual cosa demanen que s'inicïi la remunicipialització mancomunada de l'aigua just després de la constitució dels equips de govern per tal de fer-la efectiva quan s'acabi la concessió l'any 2020.

«Volem impulsar mesures com la tarificació social, ajuts, ajornament de pagaments i bonificacions i per això cal protegir un bé públic com l'aigua de les lleis de mercat», va declarar Pascual. D'altra banda, aquesta proposta també hauria de permetre, segons la coalició, millorar l'eficiència ambiental i econòmica. Alhora, la formació vol impulsar mesures de participació amb la creació de la Taula de l'Aigua, un espai de participació i concertació social que defineixi les polítiques de gestió pública de l'aigua, format per tots els agents implicats.