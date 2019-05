Jordi Masquef esbossa els eixos per la Figueres del 2030

El programa electoral de Junts per Figueres (JxF) esbossa les línies estratègiques de la ciutat pels propers anys i va més enllà d'aquest proper mandat. «Volem una ciutat sostenible, amable, on la gent es guanyi bé l vida i s'hi visqui bé», va defensar l'alcaldable Jordi Masquef, que va presentar ahir programa de la candidatura. Ho va fer al local del partit i acompanyat per part dels integrants de la llista el projecte i el proper divendres 17 de maig ho faran amb un acte públic als Caputxins.

El programa de JxF es divideix en deu àrees temàtiques, sota el paraigües del lema de campanya «la ciutat que tots volem»: segura, endreçada, sostenible, emprenedora, turística i comercial, cohesionda, acollidora, culta i dinàmica, orgullosa i propera i la Figueres del 2030.

«Són nous àmbits temàtics, amb una nova distribució actualitzada per transformar les àrees de l'ajuntament i trecnar amb els convencionalismes», va defensar el número 2, Carles Arbolí.

Segons va explicar Masquef, Figueres avança a dues velocitats. La primera és l'encarregada de gestionar els problemes quotidians, on s'inclou l'incivisme, la seguretat o el POUM, i una segona que ha d'orientar la ciutat sobre «què vol ser de gran».

Al respecte, proposen crear una regidoria amb el nom de «Figueres 2030» que treballi per definir el model de ciutat entre 10 i 25 anys vista de forma transversal i coordinada amb totes les àrees de l'Ajuntament.

Treballaria per desencallar els eterns debats de Figueres, com el POUM, el pas a nivell i el traçat ferroviari, el Castell de Sant Ferran, la Sala Edison i l'eix Sant Pau i el Logis Empordà. «L'objectiu és que el 2030 aquests temes estiguin o bé resolts o ja encarrilats i puguem tancar debats», va defensar.

«El model de Junts no està basat únicament en els subsidis, sinó que és un model d'estímul i de creixement econòmic», va etzibar.



Més agents a la Guàrdia Urbana

En matèria de seguretat, proposa dotar de més recursos humans la Guàrdia Urbana, ampliar els sistema de videovigilància, l'ús de noves tecnologies i l'aposta per la unitat canina.

Masquef va destacar la incorporació d'un agent dels Mossos d'Esquadra, Ramon Cos, a la seva candidatura com un «valor afegit» i que diferencia de la resta de formacions. A més, va explicar que impulsarien un Pla Director de Seguretat per implantar mesures en relació a la seguretat.

El programa també inclou, tal com va assegurar l'alcaldable Jordi Masquef, desplegar el nou sistema de recollida de residus, construir set nous parcs infantils, un pla de subvencions per a façanes i inversió en el Pla de manteniment dels equipaments municipals, entre d'altres.