L'alcalde de Das nega qualsevol tipus d'irregularitat en el cens

L'alcalde de Das, Enric Laguarda (ERC), ha assegurat en un comunicat que «no hi ha hagut cap irregularitat» en el padró municipal, i que tots els procediments d'altes i baixes «han estat validats pel responsable jurídic de l'Ajuntament», que és el secretari. Així, ressalta que en contra del que exposen els dos regidors deunciants (Lluís Mas, no adscrit, i Pere Arderiu, del PDeCAT) a través d'una denúncia interposada a la Junta Electoral de la Zona (JEZ), tant la família empadronada a casa del seu pare com la que regenta el bar ubicat a la casa consistorial són «correctes».

Pel que fa a les irregularitats detectades per part de la JEZ en el sorteig de les meses electorals pels propers comicis municipals, Laguarda sosté que aquestes consisteixen en un error en la manipulació del programa informàtic per part del secretari, per la qual cosa s'ha hagut de repetir el sorteig. Aquest es va dur a terme ahir per part de l'administratiu de l'Ajuntament juntament amb la presència de dos membres de la JEZ, el secretari municipal i dels cinc regidors del consistori.

Sobre aquests fets, la Fiscalia de Girona considera que hi ha indicis de presumpte delicte electoral i de prevaricació i demana que s'investigui. El jutjat d'instrucció de Puigcerdà serà el responsable d'esclarir si hi ha responsabilitats penals.



Estratègia de descrèdit

En aquest sentit, Laguarda indica que no té «constància» de la interposició de cap denúncia a la Fiscalia, una acció que el batlle atribueix a una «estratègia de descrèdit» contra la seva persona en plena campanya per tal d'«evitar l'èxit electoral» de la seva candidatura. És per aquest motiu que, si aquesta es confirma, actuarà contra ells «en conseqüència i amb contundència», ja que entén que hauran comès un «delicte d'acusació i denúncia falsa i de calúmnies».

A més, afegeix que els denunciants tenen assumptes «que els afecten personalment», i exposa que l'empresa d'un d'ells té iniciats «expedients de disciplina urbanística i sancionadors» per part de la Generalitat per la comissió de set infraccions urbanístiques «molt greus». També es refereix a irregularitats detectades pel seu equip de govern en la gestió de l'Impost sobre Béns Immobles per part de l'anterior equip, i a l'acusació d'un veí en una operació de venda d'una finca sotmesa a un expedient de ruïna que hauria denunciat en rebre pressions per vendre-la a un preu inferior al del mercat.