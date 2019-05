Les mancances als barris i l'habitatge centren el primer debat a Girona

La majoria dels sis candidats a l'alcaldia de Girona coincideixen a afirmar que alguns barris de la ciutat mostren certa «deixadesa», malgrat que l'actual alcaldessa i candidata de Junts per Catalunya (JxCat) per les properes eleccions municipals, Marta Madrenas, ho desmenteix. Els sis representants dels partits que tenen representació en el consistori es van reunir ahir en el primer debat que se celebra en plena campanya electoral, organitzat per Tribuna de Girona, que està formada pel Diari de Girona, Cadena Ser i CaixaBank. El debat, que va tenir lloc l'Espai Caixa de Girona, es va dividir en quatre grans blocs, el primer dels quals va ser l'habitatge, i on es van posar sobre la taula demandes com l'ampliació de pisos socials i mesures per combatre «l'alt preu» dels lloguers. En l'apartat sobre economia, els sis candidats van coincidir en l'opció de diversificar els recursos, treballant, per exemple, per impulsar la recerca o reconèixer el comerç local que cada vegada està més debilitat.

El debat va estar moderat per la periodista de la Cadena Ser a Girona Carme Martínez i la periodista del Diari de Girona Laura Fanals. Els candidats que van participar en la jornada van ser: Marta Madrenas (JxCat), Quim Ayats (ERC), Lluc Salellas (CUP), Sílvia Paneque (PSC), Daniel Pamplona (Cs), i Concepció Veray (PP).



habitatge



Més pisos socials i posada a punt del Pla Local d'Habitatge

Després que la periodista Laura Fanals oferís un ball de dades sobre la situació de l'habitatge a la capital gironina en l'actualitat, el primer torn de paraula va ser per a l'alcaldessa, Marta Madrenas, que va destacar que el partit es focalitza a impulsar un pla de renovació urbana, tenint l'accés a l'habitatge com un dels principals reptes. El candidat de la CUP va subratllar amb contundència que «no tenim el Pla Local d'Habitatge com s'havia dit perquè l'objectiu del govern municipal és que el mercat immobiliari sigui el que mani i, mentrestant, joves, grans i persones sense recursos es troben en una situació de vulnerabilitat». L'impuls d'aquest pla també va ser la idea protagonista dels primers minuts de Pamplona i Veray, recordant que es tracta d'una mesura promesa que no s'ha materialitzat. Després de les ponències de tots els representants polítics, Madrenas va voler posar de manifest que «el problema de l'habitatge és un problema global arreu. És important fer una diagnosi de la manca d'habitatge a Girona, tenint en compte que hem passat una crisi brutal en què no s'ha construït res», a més de reconèixer que «som una ciutat urbanísticament madura, on no hi ha gaire sòl urbanitzable i el que hi ha és car». En aquest sentit, l'alcaldessa va puntualitzar que «fa un any vaig dir que teníem la intenció de tirar endavant el Pla Local d'Habitatge, que després vam decidir que es digués Pacte Local d'Habitatge, i ho vam iniciar», però sembla que la majoria de candidats no van estar satisfets amb aquesta resposta i van remarcar que cal que es comenci a treballar per fer que la proposta sigui una realitat. En aquest punt del debat, es va donar certa tensió entre les intervencions de les candidates del PSC i el PP respectivament, al voltant de l'oferta de pisos buits que van habilitar en el seu moment els socialistes.

El candidat taronja va incidir a posar el focus en el sensellarisme, que en els últims anys s'ha triplicat, a més de destacar que cal «impulsar un control ferm pel que fa a l'ocupació il·legal». Amb relació a aquesta qüestió, Veray va emfatitzar la sentència: «Tolerància zero i fermesa 10 contra les ocupacions il·legals».



atenció a les persones



Ajudes a la gent gran i a les persones amb discapacitat

El bloc sobre l'atenció a les persones es va centrar a proporcionar més i millors mesures cap a determinats col·lectius, com ara la gent gran, els infants, els joves, les persones que pateixen alguna discapacitat o les persones que viuen al carrer. La cap de llista popular va emfatitzar que «la prioritat és posar els gironins per sobre de tot. L'atenció a les persones és també garantir la seguretat, rebaixar els impostos, ajudar a joves i famílies i impulsar el servei d'atenció domiciliària per a la gent gran», entre altres polítiques. Per la seva banda, Pamplona va reclamar que «cal garantir els serveis mínims i sociosanitaris per tothom», a més de proposar «la gratuïtat dels llibres de text a les escoles públiques». La candidata socialista va destacar que «volem fer valdre una atenció a les persones que sigui transversal al llarg dels anys, ja que és un model que convé mantenir per evitar la segregació cívica i social».

L'aportació de Veray pel que fa a la voluntat de treballar per a persones amb discapacitat i adequar degudament els equipaments va estar secundada per Ayats i Salellas. El cap de llista cupaire va compartir la reflexió centrada en el fet que «hauríem d'intentar que els serveis a les persones no només fossin de protecció i d'emergència, sinó que hauríem de mirar que a llarg termini, ningú necessiti acudir als serveis socials». Mentre que Ayats va proposar més places per al centre d'acollida La Sopa, Paneque estava en contra d'aquesta idea, considerant que «per mi el model d'èxit és el housing, garantint així oportunitats a les persones que viuen al carrer a tenir una llar i una feina».



equilibri entre barris



Voluntat de solucionar els punts febles de certs barris

Pel que fa al bloc sobre la vida als barris, Madrenas va destacar que durant el seu mandat, «hem reduït l'atur un 40%», idea que ràpidament va ser contestada pel candidat republicà, que va confessar que la disminució de l'atur és desigual segons la zona, fet que porta a considerar que «hi ha la sensació de menysteniment i falta d'inversió en certs barris». Salellas va estar d'acord amb Ayats, així com Veray, que va anotar que «la deixadesa dels barris no és cosa de polítics, sinó que ens ho diu la gent». Després de les intervencions minutades de cada candidat, el torn de debat es va centrar en la seguretat. En aquest sentit, Ayats, Paneque i Veray van coincidir en el fet que «cal recuperar la figura del policia de barri que feia una funció preventiva i enriquia la sensació de seguretat en el conjunt dels barris», va apuntar Ayats. Per la seva banda, Madrenas va anunciar un parell de propostes, com ara «un pla de videovigilància a Palau, Montjuïc i Puigvistós, a més d'implementar mesures contra les agressions sexistes».



economia



Diversificació de recursos, potenciant el comerç local

La idea principal del darrer bloc va ser la diversificació de l'economia, destinant esforços en sectors com l'emprenedoria, la recerca, l'economia social i el tercer sector, el turisme com a font d'ingressos clau o la supervivència del petit comerç. Madrenas va tornar a remarcar la reducció de l'atur que ha protagonitzat el seu govern, una idea que va ser contestada per Salellas: «Reduir l'atur no acaba amb la pobresa i les desigualtats. Nosaltres fem dues propostes: un pla de xoc contra l'atur i la creació d'una plataforma online per facilitar la venda de productes locals». Per la seva banda, Veray va matisar que «la revolució digital ha estat un problema pels comerços tradicionals que no tenen accés a les noves tecnologies i els hem d'ajudar, malgrat que abans de crear un web, hem de formar-los». Com a cloenda, cada candidat va disposar d'un minut per concentrar l'essència del seu programa, amb molts temes pendents per abordar, com ara la gestió de l'aigua o el Trueta.