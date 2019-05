Missatge de Torrent a JxCat: «Ningú és més independentista que ERC»

El president del Parlament, Roger Torrent, va enviar un missatge gens dissimulat a Junts per Catalunya, tot afirmant que no hi ha ningú més independentista que ERC. Per si el destinatari de les seves paraules no quedava clar, va afegir: «I si no som nosaltres, qui? Algú que ho vol més de pressa? Nosaltres el que volem és guanyar, no agafar el megàfon i ser el que crida més fort 'Independència'». No cal posar adreça al missatge, tothom va saber a qui anava dirigit. Torrent va pronunciar aquestes paraules durant l'acte que va tenir lloc a la plaça de Santa Susanna, a Girona, acte que va aplegar unes 300 persones i que sobretot va servir perquè l'alcaldable republicà per aquesta ciutat comencés a explicar els seus plans per a la mateixa.

Una Girona més igualitària i un govern que posi especial èmfasi en les actuacions als barris, així es podria resumir el que pretén fer ERC si arriba a l'alcaldia d'aquesta ciutat i així ho van explicar el seu alcaldable, Quim Ayats, i la segona de la candidatura, Maria Àngels Cedacers.

De tota manera, el míting d'ERC ahir al vespre va estar marcat per l'anunciada intervenció en vídeo d'Oriol Junqueras, que finalment no va poder ser perquè la JEC no la va autoritzar per motius tècnics. «Es veu que no és suficient tenir-lo empresonat, sinó que també el volen silenciar», va recalcar Quim Ayats, i va afirmar que «a alguns els ha dolgut la victòria dels republicans a Catalunya en les eleccions generals, i ocorrerà el mateix el 26 de maig».

Així, els assistents es van haver de conformar amb una foto gegantina del seu líder llegint el diari, que presidia tot l'entarimat. Potser algun despistat va arribar a creure que Junqueras s'havia quedat parat en llegir qui sap quina notícia, però no: era una simple foto. L'única intervenció de Junqueras va ser en un vídeo, en el qual sortia amb companyia de Raül Romeva i gravat ahir a la tarda mateix a la presó. Un vídeo a dos no és la millor manera de fer política, tal com es va demostrar: quan parla en Junqueras, en Romeva no sap què fer ni on mirar, i quan parla aquest, el que no sap on ficar-se és en Junqueras. Detallets que s'aniran polint a mesura que agafin més experiència televisiva. En el vídeo, el líder d'ERC i cap de llista en les europees, demanava votar la seva candidatura per a garantir que hi pugui haver una república catalana «digna» que permeti «millorar les condicions de vida» dels ciutadans.

A més dels ja esmentats, els que sí que van intervenir ahir en viu i en directe a Girona van ser el president del parlament, Roger Torrent, i els eurodiputats Jordi Solé i Josep Maria Terricabras, el qual ha adquirit tantes taules sobre l'escenari, que si un tancava els ulls, pel to de veu i l'entonació no sabia si parlava ell o un ressuscitat Joan Capri.

Tornant a les propostes d'ERC per a la ciutat de Girona, tant Cedacers com Ayats van insistir en la idea de millorar els barris: «no anirem als barris: hi serem», van coincidir a recalcar en les seves intervencions. L'alcaldable va indicar que la candidatura d'ERC «s'assembla a la societat gironina i està impregnada de valors republicans». Ayats va reconèixer que als carrers ha crescut, a Girona, la sensació d'inseguretat i que la seguretat «és important per a garantir la igualtat», que és precisament un dels pilars del seu programa en què més va insistir ahir.



El xou de Terricabras

He deixat Terricabras pel final perquè va ser el menys ortodox, si és que hi ha una ortodòxia de mítings . El venerable professor de filosofia va qualificar Tajani -president del Parlament Europeu- d'«impresentable», va provocar la riallada del públic insinuant que Juncker -president de la Comissió europea- beu massa («no és prou lúcid... especialment al vespre»), va assegurar que els eurodiputats espanyols, «i especialment els del PP, són maleducats i ignorants» i, modest, va recordar a Europa que és a ella qui li interessen els catalans «perquè la nostra forma de ser és un bé de Déu, tenint en compte el que es cou per allà». Va finalitzar el xou a l'engròs, enumerant els tres temes cabdals en què Europa no ha donat la talla: la immigració, el Brexit... i Catalunya, tot al mateix nivell.

Entremig, va tenir temps de lloar la feina feta pels diputats d'ERC -el mateix entre ells- a Europa, ja que han aconseguit canviar la visió que els mitjans de comunicació dels diferents països tenen del conflicte català.