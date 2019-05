Un pacte entre PSOE i Podem, el preferit per al Congrés

Un pacte entre el PSOE i Podem al Congrés de Diputats. Aquesta és la preferència majoritària dels catalans, segons els resultats de l'enquesta del CEO publicada ahir. Així, en aquests moments, el 60,2% dels catalans preferiria un ­govern d'esquerres amb una coalició entre les dues formacions.

Una xifra considerablement elevada comparada amb la segona opció: un govern del PSOE en solitari que només aconseguiria el suport de 17,6% i encara més inferior seria el suport d'un pacte de govern amb Ciutadans (Cs) amb un 13,8%.

Les eleccions generals del 28 d'abril no van donar la majoria absoluta a la força més votada, el PSOE. De manera que encara no se sap si Pedro Sánchez optarà per governar en solitari i amb pactes puntuals o per governar en coalició.

Diferències entre partits

Pel que fa a les preferències dels enquestats, aquestes ­varien en funció del partit votat. El pacte amb Podem és el més escollit pels votants de Podem (96,9%) i del PSOE (46,2%). També dels independentistes, ERC (80,5%) i JxCat (76,1%).

Per contra, els partits unionistes es mostren majoritàriament a favor d'un pacte PSOE-Ciutadans. Ciutadans (82,4%) i PP (60,8%).