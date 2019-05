Pols ajustat entre ERC, PSC i JxCat per la victòria a les europees

Les eleccions europees del 26-M podrien ser un pols ajustat entre les formacions d'ERC, PSC i JxCAT a Catalunya. Aquesta és la valoració que es fa dels resultats del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) publicats ahir.

En aquest sentit, l'estimació de vot per la formació republicana obtindria un 22,5% de suport, els socialistes es quedarien amb el 22,2% i JxCat amb el 21,2%. Uns resultats ajustats malgrat el nombre d'indecisos, que és de 32,1%.

D'aquesta manera, el sondeig reflecteix que, després de les tres formacions majoritàries, vindrien Unides Podem -amb un 13,3% d'estimació de vot-, Ciutadans (11%), PP (4,2%) i VOX (3,2%).

Respecte a les tres formacions capdavanteres, la diferència més gran amb els resultats que van obtenir el 2014 és el PSC que del 14,2% augmentarien al 22,5%, mentre que ERC i JxCat mantindrien resultats similars a les darreres eleccions.

Una de les altres dades interessants que deixa el CEO és el transvasament de votants d'ERC a les generals del 28-A que votarien a les europees el partit de Carles Puigdemont. Així, segons els resultats, un de cada quatre optaria per aquesta opció.



Diferències entre partits

Pel que fa a la intenció de vot, ERC lidera la partida amb un 16,7%, seguida del PSC amb un 12,1% i JxCat estaria al voltant de l'11,1%, fet que deixa el resultat molt obert.

Per altra banda, el CEO destaca que el 71,3% dels enquestats anirà a votar a les europees. Els motius, però, són diferents.

Així, només un 5,2% ho farà per qüestions relacionades amb la Unió Europea i el Parlament Europeu. Per contra, tres de cada deu asseguren que ho faran per la situació política actual i més de la meitat -un 58,9%- afirmen que votaran moguts per totes dues opcions.

En preguntar als ciutadans la seva valoració sobre la gestió que realitza el Parlament Europeu, es dedueix que els catalans la suspenen per poc, amb una nota mitjana de 4,82 sobre 10. Pel que fa a la mateixa valoració per partits, es visualitza que els ciutadans més euroescèptics són els que donen suport a VOX (69,7%), mentre que els que aproven més la gestió del Parlament Europeu són els del PP (83,8%).