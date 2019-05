Susagna Riera vol «retornar l'ordre i la bona gestió» a Santa Coloma

La cap de llista de Junts per Catalunya a Santa Coloma de Farners, Susagna Riera, va participar aquest dijous a la tradicional enganxada de cartells que va donar el tret de sortida a la campanya electoral. Riera va assegurar que «votar Junts per Catalunya a Santa Coloma de Farners és apostar pel canvi que el poble necessita», i es va reivindicar com la formació necessària per tal d'obtenir «ordre i bona gestió». L'alcaldable va assegurar que «han estat quatre anys de grans declaracions d'intencions i paraules boniques, però que no s'han traduït en més benestar per a la gent del poble», sinó que «el retrocés ha estat evident».

Els principals eixos del programa electoral, que Riera va avançar a l'encartellada però que desglossarà en un acte durant els propers dies, són la neteja del poble, treballar per arranjar l'asfaltatge dels carrers i resoldre els problemes per accedir a algunes empreses per manca de vial; la revisió del POUM i de l'IBI i la millora de l'atenció ciutadana.

Segons la candidata, la llista està «formada per gent de procedència diversa, de totes les edats i diferents professions, que sumen transversalitat al nostre projecte».