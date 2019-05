Arrimadas: «Els vots al PSC poden acabar en un tripartit amb ERC i Podem»

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, va avisar que els vots al PSC a les eleccions municipals «poden acabar en un tripartit» amb ERC i els comuns. «La gent que vagi a votar a Catalunya el PSC que sàpiga que el seu vot pot acabar en un tripartit amb ERC i amb Podem. Aquesta és la destinació de molts vots del PSC», va advertir en un acte de campanya a l'Hospitalet de Llobregat amb l'exalcalde i número tres de la llista de Manuel Valls a Barcelona, Celestino Corbacho, i el candidat de Cs a l'Hospitalet, Miguel García.

Arrimadas va defensar que «l'única garantia que a Catalunya hi hagi moltes alcaldies que no dependran de populistes ni separatistes serà votar directament Cs». «Qui vulgui governs assenyats, constitucionalistes i regeneradors només té una papereta», i va reivindicar que el partit taronja està preparat per governar ajuntaments com l'Hospitalet.

En aquest sentit, va afirmar que el compromís de la seva formació és que l'Hospitalet «sigui punta de llança del constitucionalisme al costat de Barcelona» i va confiarque puguin aconseguir el tàndem que Manuel Valls sigui alcalde de Barcelona i Miguel García de l'Hospitalet.

Va destacar que l'Hospitalet «va ser un bastió del constitucionalisme» a les eleccions catalanes de 2017 i està segura que en aquestes municipals ho tornarà a ser, ja que creu que aturar l'independentisme requereix que aquesta ciutat estigui governada per un partit constitucionalista.