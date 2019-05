Barcelona Un CDR demana la República «ja» en un acte de la CUP

Membres del CDR de les Corts van irrompre ahir al migdia en un acte que la CUP va fer a la plaça de la Concòrdia d'aquest barri barceloní per reclamar-los la proclamació immediata de la independència. Així, diversos membres del CDR van aparèixer a l'acte amb un cartell on es llegia «La independència no es negocia, es ratifica». En aquell moment, els organitzadors els van convidat a participar a l'acte i un dels seus membres va decidir pujar a l'escenari. «Hem demostrat que som un poble disposat a tot per aconseguir el que volem», va explicar davant el micròfon, i va demanar a la CUP que no renunciïn a allò que el poble va decidir el passat 1 d'octubre i que proclamin «ja» la República catalana. La seva intervenció va acabar amb crits d'independència de tots els assistents.