El candidat de PP Josep Bou proposa desfilades militars a Girona

El candidat del PP a l'alcaldia de Barcelona, Josep Bou, va participar ahir en una cerimònia jura de bandera a la caserna d'El Bruc. Allà va agraïr a les forces armades la seva feina i "el prestigi que donen a la pàtria espanyola". A més, va llançar la proposta de normalitzar la presència de l'exèrcit a Catalunya a través de desfilades militars a les principals capitals catalanes, entre elles Girona.

"Sol·licitaria a les forces armades que facin una desfilada periòdica a Barcelona, Girona, Tarragona o Lleida. Seria integrador, molt maco i els coneixeríem. Si hi ha un ésser humà altruista, capaç de donar la seva vida, és un militar. Quanta gent seria capaç de fer-ho?" es va preguntar Bou.

El candidat a l'alcaldia de Barcelona va aprofitar el dia de les forces armades a Barcelona, quan es celebra la cerimònia de jura de bandera per a personal civil a l'aquarterament del Bruch, per remarcar la importància que aquells joves que ho vulguin puguin jurar la bandera. "Barcelona ho desitja i vol continuar sent Espanya, Catalunya i Europa", va explicar Bou, que va assegurar que els militars són "la millor gent que tenim".