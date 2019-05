Casado demana «aglutinar esforços» per guanyar alcaldies

El president del PP, Pablo Casado, va demanar ahir «aglutinar esforços» en el seu partit per governar en alcaldies i autonomies després de les eleccions del 26 de maig, de manera que els populars puguin fer de «contrapès» i «no donar carta blanca» al president del Govern, Pedro Sánchez.

Així es va pronunciar el líder popular en un acte celebrat ahir al matí a València en el qual va participar al costat de la candidata a l'Alcaldia de la ciutat, María José Català; el número dos a la llista de les europees, Esteban González Pons, i la presidenta del PPCV, Isabel Bonig. Casado va instar els populars a dir «amb moltíssim respecte, afecte i humilitat» a la gent que «poden confiar» en el PP.

El líder popular es va mostrar «optimista» i va considerar que el 26 de maig hi ha una «oportunitat de canviar la història». Citant a Camilo José Cela, Casado va assenyalar que «al món hi ha dos tipus de persones, els que fan la història i els que la pateixen».



Puigdemont, el «covard»

Durant la seva intervenció, el portaveu del PP al Parlament europeu, Esteban González Pons, va afirmar que l'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont ha volgut insultar-lo dient-li «soldat espanyol», cosa que el sorprèn que li ho digui «un covard». González Pons va replicar a Puigdemont que «ser soldat no és un insult, és un títol que portaria si pogués a molta honra», i que «s'equivoca» en dir que l'eurodiputat popular no repetirà al Parlament europeu. «González Pons si que estarà al Parlament europeu, el qui no hi serà és Puigdemont, que quan vagi a recollir l'acta serà detingut per la Guàrdia Civil», va indicar l'eurodiputat.