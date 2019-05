Junts per Lloret proposa bonificar l'IBI dels habitatges de lloguer social

Junts per Lloret proposa bonificar l'IBI dels habitatges destinats a lloguer social. La formació proposa la bonificació de l'impost sobre béns immobles (IBI) per aquells propietaris que cedeixin pisos per al lloguer d'habitatges de llarga duració a famílies amb risc d'exclusió social i joves que vulguin emancipar-se. Així mateix, vol impulsar la creació d'un cens municipal de pisos buits procedents d'entitats bancàries i incrementar el parc de pisos de protecció oficial a disposició de les famílies amb més necessitats...

L'alcalde de Lloret de Mar i candidat per Junts per Lloret, Jaume Dulsat, va presentar ahir les propostes de la formació política en matèria de les polítiques socials i atenció a les persones, acompanyat de les candidates Ana Garcia-Castany i Marina Nicolàs, números 3 i 5 de la candidatura, respectivament.

D'altres mesures presentades ahir fan referència a l'atenció a la gent gran. A més de la creació d'un nou concepte de residència, centre de dia i pisos autònoms per la gent gran, pel qual l'actual van assegurar que equip de govern ja disposa d'un estudi previ, es proposa la creació d'un programa municipal per afavorir compartir habitatge amb gent gran.

En altres àmbits, proposen impulsar nous programes d'inserció sociolaboral per a persones en risc d'exclusió social i treballar conjuntament amb les entitats del sector per detectar, acompanyar i millorar les condicions de vida de les persones i famílies amb risc d'exclusió social.