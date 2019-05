JxCat d'Olot aposta per la nova biblioteca a Can Sacrest

Junts per Catalunya Olot aposta per la nova biblioteca a Can Sacrest com a projecte transformador per la ciutat en l'àmbit de la cultura. En aquest sentit, també proposa cobrir el pati de l'Hospici, per poder-hi acollir més activitats.

El cap de llista de Junts per Catalunya Olot, Pep Berga, va assegurar ahir respecte la nova biblioteca que «es tracta d'un projecte que és molt més que una biblioteca, és un projecte transformador per a la ciutat».

L'alcaldable de Junts per Catalunya Olot va explicar que la proposta contempla «un equipament del segle XXI que respongui a diferents objectius: una biblioteca capaç d'identificar les noves necessitats dels usuaris, un espai on construir comunitat, un espai de confiança, de socialització, un espai de creació i on compartir experiències, flexible, acollidor i social. De biblioteca per a llibres a biblioteca per a persones. Ha de ser l'equipament-espai de relació de la ciutat per excel·lència».

Berga també va destacar que la nova biblioteca, situada a Can Sacrest, serà «un espai de transformació urbana» que connectarà el barri de Sant Miquel i el Nucli Antic. Va precisar que ho farà «dinamitzant la zona compresa entre la plaça Major i la plaça del Carme. Connectant la zona superior del carrer del Sastres i el barri de Sant Francesc amb aquest nou equipament per darrera de l'església del Carme».

Pel que fa a inversions, Pep Berga va remarcar que Junts per Catalunya Olot també proposa «tirar endavant les obres per cobrir el pati de l'Hospici -on va tenir lloc l'acte d'ahir-, per facilitar que s'hi puguin fer més activitats i així la ciutat disposi d'un nou equipament escènic tot l'any».