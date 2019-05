Ortega Smith presenta els candidats de Vox

El secretari general de la formació d'ultradreta va presentar ahir a salt els seus cinc candidats de les comarques gironines (a Girona, Figueres, Salt, Olot i Blanes). Javier Ortega Smith va assegurar que el 26 de maig cal votar a les municipals per evitar que guanyin les «polítiques excloents i totalitàries», i va indicar que la seva formació pactarà amb «espanyols valents» que respectin la Constitució i la unitat d'Espanya. L'acte, al Centre d'Arts Escèniques El Canal, va reunir una seixantena d'opositors que van protestar amb xiulets i cassoles per la presència de la formació al municipi. Ortega Smith va referir-se als manifestants com a «veus dels camises pardes» que defensen el «cop d'estat» perpetrat a Catalunya. Una vintena d'agents de la brigada mòbil dels Mossos va impedir que els opositors s'acostessin al recinte.