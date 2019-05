El PSC gironí transforma l'acte d'inici de campanya en un homenatge a Rubalcaba

El PSC de les comarques gironines va transformar l'acte oficial d'inici de campanya en un homenatge a Alfredo Pérez Rubalcaba. O potser l'acte d'homenatge a Rubalcaba es va transformar en l'inici de la campanya, cosa que segurament hauria sigut més del gust del polític desaparegut. Fos com fos, els centenars d'alcaldables i components de llistes electorals socialistes reunits ahir al matí a l'Auditori de Girona, van assistir a uns parlaments molt diferents del que haurien esperat i amb tota seguretat desitjat, ja que les paraules d'Àlex Sáez, Juli Fernández, Marc Lamuà i Sílvia Paneque van servir per recordar la figura de l'exministre socialista, que va morir divendres. L'última paraula que van escoltar els presents abans d'abandonar l'auditori, l'última paraula pronunciada per l'última de les ponents, Sílvia Paneque, va ser en castellà, tal com l'havia pronunciat el mateix Rubalcaba en un congrés del PSOE: pelead!

Estava prevista la presència de Miquel Iceta, finalment absent per trobar-se a Madrid en el comiat oficial de Rubalcaba. En lloc d'ell, va parlar el mateix Rubalcaba, gràcies a un emotiu vídeo confeccionat només hores abans al PSC gironí. Diferents talls de veu en diferents moments de la seva trajectòria dels darrers anys, van recuperar l'exministre irònic, punyent i intel·ligent.

Però això va ser al final. L'acte va començar amb un minut de silenci en memòria de Rubalcaba, o millor dit amb el que hauria d'haver sigut un minut de silenci si no fos que arreu s'ha estès la idea que el silenci és lleig i que millor adornar-lo amb el socorregut El cant dels ocells de Pau Casals.

Després del coi de violoncel va agafar la paraula Àlex Sáez, ex-primer secretari dels socialistes gironins i exdiputat a Madrid, que va conèixer Rubalcaba al Congrés. Sáez va remarcar que s'hauria de recuperar la forma de fer política del finat dirigent socialista, tot assegurant que amb la seva derrotaba les eleccions de 2011, «Espanya va perdre l'ocasió de tenir un gran president de govern, segurament un dels millors que mai hauria tingut»



Una mica de campanya

De tota manera, una cosa no treu l'altra, Sáez va aprofitar per fer una mica de campanya, amb la seguretat que el mateix Rubalcaba ho hauria volgut així. Així, va proposar que una futura constitució federal inclogui un principi de lleialtat de les regions amb l'estat central. També va criticar que els partits independentistes «no siguin capaços ni de dir que governaran per tots els ciutadans» i que es preocupen només de convertir el seu municipi independentista, permetent el deteriorament dels serveis socials bàsics.

Juli Fernández, que també va coincidir al Congrés amb Rubalcaba, en va destacar la intel·ligència, «no tirava mai de demagògia», mentre que Marc Lamuà en va recordar algunes frases, en especial aquesta, que qui sap si anava destinada a antics dirigents socialistes, el fibló de Rubalcaba era legendari: «Si no vius com penses, acabes pensant com vius». Per la seva banda, Paneque va parafrasejar el difunt, quan, referint-se al PSOE, va cridar: Hem tornat!