Bou revela que va ser sancionat per una paraula en castellà en un rètol

El candidat del PPC a l'alcaldia de Barcelona, Josep Bou, va revelar ahir que fa anys, sota el govern tripartit presidit per José Montilla, va ser sancionat amb una multa de 1.200 euros, perquè hi havia una paraula en castellà en una frase en el rètol del seu comerç, multa que va recórrer i va ser rebaixada a 600 euros que, finalment, va abonar.

Bou es va desplaçar ahir al matí a Nou Barris per celebrar un acte amb motiu del Dia de la Família, que es commemora el dia 15 de maig. En declaracions als mitjans, l'alcaldable va fer aquesta revelació després d'informar que una immobiliària catalana acabava de ser multada amb 1.600 euros després de la queixa formulada per una clienta que «va ser atesa en castellà i es va enfadar». Bou va aprofitar per criticar que els independentistes utilitzin la qüestió lingüística com a «punta de llança» per a l'«enfrontament».