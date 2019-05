Ciutadans exigirà la reforma de l'euroordre per protegir la Unió Europea

Ciutadans exigirà a Brussel·les la reforma del sistema de l'ordre europeu de detenció i entrega com a condició per donar suport a qui aspiri a ser el proper comissari de Justícia, segons va avançar ahir el cap de llista de la formació taronja a les eleccions europees del 26 de maig, Luis Garicano.

En un acte electoral celebrat a la plaça madrilenya de Chamberí, Garicano va afirmar que l'espai Schengen, que garanteix la lliure circulació entre els països que l'integren, és una «conquesta» per als europeus, però va advertir que té «un foradet». «Perquè funcioni, hem de tenir un espai de justícia compartit i una euroordre que funcioni», ja que alguns han recorregut a «tripijocs jurídics» i «han abusat de l'euroordre per evadir l'acció de la justícia», va indicar en referència a polítics com l'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont, que roman a Bèlgica per evitar ser jutjat a Espanya en relació amb el procés independentista.

Per això, va assenyalar que Ciutadans no votarà el proper aspirant a comissari de Justícia de la Unió Europea «si no es compromet a la reforma de l'euroordre» perquè aquest tipus de situacions no es tornin a repetir.

Encara que el jutge del Tribunal Suprem va demanar que la Justícia alemanya lliurés Puigdemont a Espanya quan l'expresident català es trobava a aquest país, va acabar retirant l'euroordre perquè només se l'hauria pogut jutjar per un delicte de malversació i no per rebel·lió.