Colau promet 50 noves hectàrees de zona verda per al pròxim mandat

L'alcaldessa i candidata de Barcelona en Comú a la reelecció, Ada Colau, va prometre 50 noves hectàrees de verd a la ciutat per aconseguir que la seva infraestructura bàsica, en comptes de vies per als cotxes, siguin vies verdes i va subratllar que l'aposta ecològica és una «qüestió de salut

i de benestar». En un míting en el nou parc de les Glòries al qual van acudir mig miler de simpatitzants, Colau va explicar que en aquest mandat l'Ajuntament ja ha augmentat en 40 les hectàrees de verd i ha treballat en 175 projectes que faran possible incrementar-ho en 50 més en la pròxima legislatura.

Colau va prometre un urbanisme per a una «ciutat on viure» en què «qualsevol nou desenvolupament s'aprofiti sempre per a habitatge assequible i guanyar espai públic verd. Mai més una ciutat dissenyada per al cotxe». A més, va posar en valor el treball que s'ha fet en aquest mandat per contribuir al fet que Barcelona sigui saludable i referent en la revolució verda, en la lluita contra el canvi climàtic.



Una lluita per la vida

Colau va sostenir que «la ciutat verda és una lluita per la vida, una lluita feminista, per la justícia social. No són lluites separades i hem de ser una ciutat verda si volem ser una ciutat justa i liderar el conjunt global de ciutats que lideren la lluita contra l'emergència climàtica».

A l'acte hi van intervenir les activistes ecologistes Amaranta Herreros, Olga Margalef i Iaio Herrero.