EMP per Santa Cristina aposta pel territori i el km 0

La plataforma ciutadana Emprenedors-Tots per l'Empordà (EMP-TxL'E) va presentar dissabte la seva candidatura a Santa Cristina d'Aro. Encapçalada per Julio Rico, va destacar la seva aposta «pel territori, la proximitat i el km 0 en les polítiques municipals i comarcals com a eix vertebrador de la política de país».