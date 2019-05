ERC reivindica la mobilitat sostenible amb una pedalada entre nou municipis

L'alcaldable d'Esquerra Republicana (ERC) per Girona, Quim Ayats, va realitzar ahir una pedalada conjunta amb els alcaldables de Salt, Vilablareix, Quart, Sarrià de Ter, Fornells de la Selva, Sant Julià de Ramis, Cervià de Ter i Sant Gregori amb l'objectiu de reivindicar una mobilitat sostenible i potenciar polítiques de mobilitat amb una visió més d'àrea metropolitana.

Els candidats i simpatitzants de cada municipi van recórrer els carrils bici des dels seus municipis fins a la zona de pícnic de la Devesa de Girona, on es van trobar tots, i van reivindicar l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport habitual.

Quim Ayats, candidat a l'alcaldia de Girona, va recordar que «la sostenibilitat ja no és opció, és una imprescindible necessitat que tenim tots els municipis», per això, des d'Esquerra marquen com a prioritat incentivar l'ús del transport públic i els desplaçaments no motoritzats per descongestionar el centre i reduir les emissions a Girona.



Treball conjunt

Ayats considera que per poder dur a terme totes aquestes accions és primordial que tots els municipis de l'àrea metropolitana treballin de forma conjunta en matèria de transport públic i teixeixin una xarxa de carrils bicis. «No pot ser que en les xarxes de carrils bici només es tinguin en compte cada un dels límits dels municipis, ens hem de connectar entre nosaltres», remarcava Ayats, que també va voler destacar la importància del Pla de Mobilitat de Girona, que s'ha de revisar el 2020, i de la importància de conèixer els fluxos de tota l'àrea urbana de Girona, per identificar quants venen de la mateixa ciutat i quants venen de l'entorn, «és imprescindible incorporar-hi ja una visió d'àrea urbana per trobar solucions efectives».

En la mateixa línia parlava Jordi Viñas, candidat republicà per Salt, que demanava el treball conjunt entre les ciutats per trobar consens en temes de mobilitat sostenible: «És essencial que els pobles ens unim, no pot ser que les barreres territorials sobre el planell siguin barreres en l'àmbit de mobilitat», va reivindicar Viñas, tot afegint que l'acte d'ahir servia per reforçar la idea d'unitat territorial en temes de mobilitat sostenible.

L'actual alcalde de Vilablareix, David Mascort, que opta a la reelecció, va recalcar l'aposta que ha fet el seu municipi per la mobilitat sostenible, però va lamentar la poca implicació de la capital perquè aquesta aposta per la sostenibilitat sigui realment efectiva. «No pot ser que la capital de l'àrea urbana no compti amb la resta de municipis de l'entorn», declarava Mascort, que posava com a exemple que Vilablareix té el carril bici fet fins a Girona, però des de Girona falten 3 quilòmetres per arribar a Vilablareix.