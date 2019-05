Maragall vol comprometre Barcelona amb la República

L'alcaldable d'ERC per Barcelona, Ernest Maragall, va afirmar ahir que no desitja una ciutat «aïllada» de la resta de Catalunya, sinó un govern municipal compromès amb la construcció de la «república» catalana, i va advocarper una reforma a fons de Montjuïc i el seu entorn.

En un acte realitzat davant unes 200 persones al parc de l'Espanya Industrial, situat al barri de Sants, Maragall va explicar que no desitja quatre anys més d'un govern liderat per l'actual alcaldessa, Ada Colau, i que l'única alternativa amb possibilitats reals és la candidatura d'ERC que ell encapçala. «Prou d'un govern aïllat, d'un govern de trinxera. Necessitem que l'Ajuntament torni a ser sentit com el de la capital del nostre país», va subratllar Maragall, abans d'apuntar que ERC desitja guanyar per «governar la ciutat, assumint responsabilitats, arriscant, prenent decisions».

També va voler deixar clar que ell desitja «la independència» de Catalunya i que «la lideri Barcelona, que sigui la protagonista principal, que la ciutat estigui a primera línia».

En el mateix sentit es va pronunciat el president del Parlament, Roger Torrent, en assenyalar que hi ha «l'oportunitat de tenir un alcalde republicà i independentista», i va subratllar que ERC no ha vingut per «fer de crossa de Colau», sinó «per guanyar, perquè Ernest Maragall sigui alcalde».

«Cal donar un missatge a l'Estat espanyol, a Europa i al món -va apuntar-, i aquest missatge és que Barcelona és republicana i que els barcelonins i els catalans no defallirem malgrat la repressió, i tornarem a tenyir les urnes de groc, del groc republicà d'ERC». Va advertir, això no obstant, que «serà una batalla renyida, complexa, cívica, pacífica i també intensa, en la que cada veí compta».

En clau de propostes concretes per a la ciutat de Barcelona, Ernest Maragall va afirmar que «Montjuïc necessita una remodelació a fons» i va apostar per convertir la muntanya «en un nou districte creatiu» en el qual el respecte per la naturalesa es combini «amb espais per a l'esport, la memòria històrica i la cultura».«No es tracta de fer un parc temàtic, sinó d'aconseguir que Montjuïc sigui un parc obert a la ciutat», va puntualitzar, a la vegada que va preconitzar canviar el nom de l'avinguda Maria Cristina i convertir-la en una rambla.