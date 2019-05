La ministra d'Economia confia que els gironins «reconeguin la bona feina» de Sílvia Paneque

La ministra d'Economia i Empresa en funcions, Nadia Calviño, va visitar ahir Girona per donar suport a la candidata del PSC a les municipals d'aquesta ciutat, Sílvia Paneque. La ministra va elogiar la bona gestió de l'alcaldable durant el seu any i mig al govern municipal i va assegurar que les perspectives dels socialistes als comicis del 26 de maig a Girona són molt positives. «La feina que ha fet Sílvia Paneque en aquest ajuntament ha sigut extraordinària. Ha demostrat el seu compromís amb la ciutadania i la seva capacitat de gestió. Espero que la ciutadania de Girona reconegui la seva tasca i la recolzi a les properes eleccions», va afirmar Calviño.

Al seu torn, la candidata socialista va destacar el pas decisiu del PSC al consistori gironí, ja que va assegurar la governabilitat en la «pitjor crisi que havia tingut la ciutat en la seva etapa democràtica». Per altra banda, Paneque va lamentar el trencament de pacte de govern amb CiU quan, arran dels esdeveniments polítics de l'1 d'octubre del 2017, «ERC i la CUP van assenyalar el PSC amb criteris d'exclusió absoluts i Madrenas va caure al seu xantatge fins a desencadenar la ruptura del govern».

Calviño va afegir que el partit socialista sempre ha apostat per la «concòrdia i el respecte cap a les persones que pensen diferent, el diàleg i la comprensió» i va elogiar la tasca de Paneque en aquest aspecte, per la «seva capacitat de construir ponts de diàleg, escoltar tots els ciutadants independentment de la seva ideologia i per tenir una bona articulació amb el govern autonòmic i el nacional».



Incògnita sobre futurs pactes

Després dels bons resultats a les eleccions generals del 28 d'abril, Nadia Calviño es va mostrar optimista de cara als propers comicis. «Els resultats de les eleccions del 28 d'abril van demostrar la voluntat d'una majoria d'espanyols de tenir un govern que continuï la fase dels primers onze mesos amb una bona capacitat de gestió i professionalitat», va remarcar.

Per altra banda, Calviño va respondre Rivera i va assegurar que els impostos que apugi l'executiu d'un futur govern «no afectaran» classes mitjanes i treballadores i va considerar que les eleccions generals van deixar el missatge que els espanyols volen «protegir l'Estat del benestar».

Finalment, va evitar parlar sobre futurs pactes electorals als ajuntaments amb forces independentistes i va recordar que el seu partit «surt a guanyar» a tots els consistoris i a dialogar sempre «dins el respecte a la llei i la Constitució».